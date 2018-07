Logistikcenter LDC in Pohlheim am Gambacher Kreuz wieder voll vermietet

Die Loghotel Deutschland GmbH hat in ihrem Logistikcenter LDC in Pohlheim am Gambacher Kreuz (BAB 5 und BAB 45) nach Auszug eines Großmieters drei mittelfristige Mietverträge mit einer Gesamtfläche von rund 31.000 m² neu gezeichnet. Die neuen Mieter stammen aus den Branchen Logistik, Handel und Produktion. Damit ist die revitalisierte Logistikanlage mit insgesamt knapp 87.000 m² Büro- und Lagerfläche nahezu vollständig ausgelastet. Genutzt wird das Loghotel, Am Pfahlgraben 4-10, insgesamt von rund 20 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

„Aufgrund der vorhandenen Ausbaureserven auf dem insgesamt 220.000 m² umfassenden Grundstück und einer bereits positiv beschiedenen Bauvoranfrage können wir kurzfristig weitere 11.700 m² Logistikflächen nach modernstem Standard auf Kundenwunsch errichten“, berichtet Steffen Grunwald, Geschäftsführer der Loghotel Deutschland GmbH. Aktuell ist die Vorbereitung des Baufelds in vollem Gange und nach den ersten Vorvermietungen kann auf Abruf mit der Errichtung begonnen werden.



Darüber hinaus stehen in einem weiteren Baufeld nochmals rund 15.000 m² Flächen als Light Industrial Park zur Verfügung. „Wir überlegen, hier neben der klassischen Logistikanlage auch das Erfolgsmodell des ‚Loghotel‘ fortzusetzen“, sagt Steffen Grunwald. „Dieses Konzept haben wir seit vielen Jahren in einem Teilbereich unserer Logistikanlage untergebracht. Es ist in seiner Art einzigartig in Deutschland. Nirgendwo sonst findet man derzeit aktiv gemanagte Lagerflächen, die adhoc und bereits ab Vertragslaufzeiten von 30 Tagen flexibel angemietet werden können.“