Logistik-Vermietungen unter Umsatzniveau des Vorjahres

Auf dem bundesweiten Lager- und Logistikimmobilienmarkt wurde in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ein Flächenumsatz von 4,4 Millionen Quadratmetern durch Vermietungen und Eigennutzungen registriert. „Dieses Umsatzergebnis liegt rund 13 Prozent unter dem Rekordergebnis, das in den ersten drei Quartalen 2016 erreicht wurde. Dennoch ist das aktuelle Ergebnis noch immer fünf Prozent über dem Durchschnitt der Flächenumsätze in den ersten drei Quartalen der vergangenen fünf Jahre“, sagt Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

Umsatzvolumina von kleinen und mittleren Flächen legen zu

„Im aktuellen Jahresverlauf konnten wir weiterhin Steigerungen im Flächenumsatz der kleineren und mittelgroßen Flächensegmente ab 5.000 m² beobachten“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. In den Größensegmenten ab 50.000 m² ist die Transaktionszahl im Vergleich zum Vorjahr hingegen zurückgegangen. So wurden in den vergangenen neun Monaten lediglich drei anstelle von 13 Deals in diesen Größensegmenten registriert. „Der Rückgang der verzeichneten Großtransaktionen spiegelt die gute Stimmung, die derzeit am Markt herrscht, nicht wider. Tatsächlich befinden sich mehrere großflächige Abschlüsse in der Pipeline, die jedoch erst den kommenden Quartalen zugerechnet werden können“, so Koepke. Die meisten Flächen wurden mit 1.650.000 m² im mittleren Segment von 20.000 bis 49.999 m² umgesetzt.



Bestandsobjekte und Vermietungen gewinnen an Bedeutung

Bestandsobjekte und Vermietungen spielten in den vergangenen neun Monaten eine immer wichtigere Rolle. So stieg das Transaktionsvolumen für bereits bestehende Flächen um 18 Prozent auf 1.628.000 m². Hierzu zählt auch die Anmietung von 120.000 m² durch Rhenus in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen [Rhenus bezieht Neubau im Industriepark Rurtal in Hückelhoven]. Bei Neubauprojekten hingegen ging das Volumen um 24 Prozent auf 2.778.000 m² zurück. Damit entfallen 63 Prozent des Flächenumsatzes auf Neubauentwicklungen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 73 Prozent. „Bei dem Neubau von Logistikimmobilien kommt es aktuell teilweise zu Verzögerungen, bedingt durch ausstehendes Baurecht, dessen Erteilung im Einzelfall bei Bix-Boxes bis zu zwei Jahre benötigen kann, sowie bedingt durch die große Auslastung der Baufirmen“, erklärt Koepke. „Diese Gründe erklären zusammen mit der hohen Nutzernachfrage, warum sich die Bedeutung spekulativer Entwicklungen weiterhin auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre bewegt“, sagt Koepke.





Ausgewählte Flächenumsätze Q3 2017 (ytd) Quartal Ort Größe in m² Unternehmen Umsatzart Objektstatus Q3 Hückelhoven 81.200 Rhenus Vermietung Bestand Q1 Simmersfeld 60.000 BAK Boysen Abgaskomponenten Eigennutzung Neubau Q1 Koblenz 52.000 Rewe Group Eigennutzung Neubau Q2 Frankenthal 48.900 Amazon Vermietung Neubau Q3 Löhne (NRW) 45.000 Vinnemeier Textil- u. Schuhimport Eigennutzung Neubau Q2 Arnstadt (TH) 43.000 Koch, Neff & Volckmar (KNV Vermietung Neubau Q1 Großbeeren 43.000 ASOS Vermietung Neubau Q2 Trebur (HE) 43.000 Kraftverkehr Nagel Vermietung Neubau Q2 Elsdorf (NI) 41.700 C.E. Noerpel Vermietung Neubau Q2 Hückelhoven 40.000 Rhenus Vermietung Bestand

Bedingt durch den Rückgang der Neubauabschlüsse ging auch die Flächenaufnahme in Eigennutzungen auf 1.582.000 m² und damit um 24 Prozent zurück. Eigennutzungen hatten einen Anteil von 36 Prozent am Gesamtvolumen des deutschen Lager- und Logistikimmobilienmarktes (Q1- Q3 2016: 41 Prozent).Während das Umsatzvolumen in ganz Deutschland um 13 Prozent zurückging, verzeichneten die Lager- und Logistikimmobilien in den Top 5-Städten ein Wachstum von sieben Prozent. „Dass trotz der Flächenknappheit der Flächenumsatz in den Top 5-Märkten noch gesteigert werden konnte, verdeutlicht mit welchem Druck nach verfügbaren Flächen gesucht wird“, sagt Koepke. Den größten Anteil an diesem Anstieg hatte Berlin, das in den ersten drei Quartalen des Jahres mit 357.000 m² rund 50 Prozent mehr Flächenumsatz verzeichnete als im Vorjahreszeitraum.Der deutlichste Rückgang des Umsatzvolumens war in Nordrhein-Westfalen zu beobachten, wo mit 1.186.000 m² rund 34 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum umgesetzt wurden. Dieser Rückgang steht in Verbindung mit dem der großvolumigen Abschlüsse. „Der Rückgang auf dem nordrhein-westfälischen Logistikimmobilienmarkt geht mit dem Ausbleiben der Großabschlüsse einher, die wir im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen beobachten konnten. Hierzu gehörte 2016 die Anmietung von 225.000 m² in Marl durch die Metro Group [Richtfest an Europas größtem Metro-Logistikzentrum in Marl] sowie die Abschlüsse von Amazon in Werne für 100.000 m² [Verdion investiert 100 Mio. Euro in Amazon-Logistikzentrum] sowie in Dortmund über 80.000 m² in zwei Gebäuden [Garbe baut Amazon-Logistikzentrum in Dortmund] . Speziell Abschlüsse in diesem Größensegment zeichnen sich jedoch für die kommenden Quartale ab“, sagt Armin Herrenschneider, Co-Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland.Die Nutzergruppe Transport und Logistik hat entgegen des allgemeinen Volumenrückganges ihre Flächenaufnahme auf rund 43 Prozent gesteigert (plus 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Zurück gingen die Volumina hingegen bei den zweit- und drittgrößten Nutzergruppen Handel (Anteil von 32 Prozent; minus 16 Prozent) und Produktion (Anteil von 20 Prozent; minus 18 Prozent). Der Rückgang der Flächenaufnahme durch Händler geht vor allem auf die bereits erwähnten, sehr großen Abschlüsse im vergangenen Jahr von Metro und Amazon zurück.„Die dynamische Nachfrage am Lager- und Logistikimmobilienmarkt ist ein Spiegel der guten wirtschaftlichen Fundamentaldaten der deutschen Wirtschaft. Das für 2017 prognostizierte Wirtschaftswachstum wird diese Dynamik am Logistikimmobilienmarkt auch zukünftig antreiben - sowohl mit Blick auf Deutschlands Rolle als wichtiges Relais der internationalen Handelsströme als auch mit Blick auf die anziehende Binnennachfrage“, erläutert Linsin.„Die Dynamik und positive Stimmung am Logistikimmobilienmarkt wird sich in den kommenden Quartalen in einigen Abschlüssen niederschlagen, die sich aktuell noch in der Pipeline befinden. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem starken Ergebnis oberhalb der Sechs-Millionen-Schwelle, wobei wir nicht von einer Neuauflage des außerordentlichen Rekordjahres 2016 ausgehen“, ergänzt Koepke.