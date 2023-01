Logistik- und Industriemarkt Stuttgart erzielt Rekordergebnis

Der Stuttgarter Vermietungsmarkt für Lager-, Logistik- und Industrieflächen zur Miete konnte 2022 den positiven Trend des Vorjahres fortsetzen. Der durch alle Marktteilnehmer in den Monaten Januar bis Dezember 2022 erzielte Gesamtumsatz lag bei 316.000 m² und damit rund 6,5 % über dem Vorjahreswert von 296.612 m², so die unabhängige Analyse von Realogis. Laut dem Unternehmen wurde auch der 5-Jahresschnitt um deutliche 41 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum übertroffen und liegt nunmehr bei 223.352 m².

.

„2022 hat der Stuttgarter Vermietungsmarkt für Logistik- und Industrieimmobilienmarkt erneut ein Rekordergebnis erzielt und lief dem Vorjahr als bisherigem Spitzenreiter den Rang ab“, kommentiert Joel Adam, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH. „Fast alle Flächen, für die im ersten Halbjahr 2022 Mietverträge abgeschlossen wurden, sind noch im selben Jahr bezogen worden. Unabhängig davon, ob es sich um Mieteinheiten in Neubauten oder in Bestandsimmobilien gehandelt hat.“





Wesentliche Umsatzbringer im Gesamtjahr 2022 im Großraum Stuttgart Unternehmen Ort Flächenumsatz Kategorie Branche Rewe Landkreis Böblingen 35.000 m² Bestand Klassischer Handel N.N. Landkreis Göppingen 33.263 m² Neubau Logistik/Spedition E. Breuninger GmbH & Co. KG Landkreis Ludwigsburg 22.282 m² Bestand E-Commerce Krannich Solar Landkreis Esslingen 16.000 m² Neubau Klassischer Handel Tesla Motors Netherlands BV Landkreis Böblingen 15.460 m² Bestand Industrie/Produktion Heyne Büromarkt Landkreis Böblingen 11.400 m² Bestand E-Commerce Robert Bosch GmbH Landkreis Esslingen 10.525 m² Neubau Industrie/Produktion

Den Großteil des Flächenumsatzes steuerten wie auch in den Vorjahren Bestandsobjekte bei, ihr Anteil liegt aktuell bei 67,6 % bzw. 213.670 m² (2021: 84 % bzw. 250.368 m²). Vermietungen in Neubauten stellten 102.330 m² bzw. 32,4 % und konnten damit um 60 % zulegen (2021: 14 % bzw. 41.744 m²). „2022 hat erstmals auch die 100.000er Marke bei Vermietungen in Neubau-Objekten übertroffen“, berichtet Joel Adam.Vier der sieben Top-Mietvertragsabschlüsse entfielen auf Bestandsobjekte, die zusammen 84.142 m² bzw. 39,4 % des Umsatzes durch Bestandsobjekte ausmachten, darunter fällt auch der größte Abschluss des Gesamtjahres durch Rewe mit über 35.000 m². Drei Mietvertragsabschlüsse fanden in Neubauten statt und steuerten 59.788 m² bzw. 58,4 %, darunter der zweitgrößte Mietvertrag des Gesamtjahres durch einen Logistiker über 33.263 m². Auch im abgelaufenen Gesamtjahr spielten Brownfields für den Stuttgarter Industrie- und Logistikimmobilien Mietmarkt keine Rolle. Seit 2018 hat Realogis nur im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 4.500 m² bzw. 2 % beobachtet.Von allen Regionen vereinte der Landkreis Böblingen im Gesamtjahr 2022 mit 104.100 m² bzw. 32,9 % den größten Flächenanteil auf sich und konnte von allen Regionen am deutlichsten an anteiliger Bedeutung zulegen (+12,9 Prozentpunkte). Auch absolut konnte das Vorjahresergebnis mit einem Plus von 75 %, kommend von 59.558 m² deutlich gesteigert werden. „Damit sicherte sich Böblingen in der 5-Jahres-Betrachtung im Regionen-Ranking erstmals den ersten Rang“, so Joel Adam. Beigetragen haben maßgeblich die drei Top-Abschlüsse durch Rewe, Tesla Motors Netherlands BV und Heyne Büromarkt, die insgesamt 61.860 m² bzw. 59,4 % beisteuerten.Erneut zweitplatziert war der Landkreis Esslingen mit 91.900 m² bzw. 29,1 % (2021: 77.088 m² bzw. 26 %, +3,1 Prozentpunkte), wovon zwei der Top-Abschlüsse – Krannich Solar [ wir berichteten ] und Robert Bosch GmbH – zusammengerechnet 26.525 m² bzw. 29 % zum Regionen-Umsatz beitrugen. Auf dem dritten Rang rangierte 2022 Göppingen mit 52.000 m² bzw. 16,5 % (2021: 23.322 m² bzw. 7,8 %), womit sich das Vorjahresergebnis mehr als verdoppelte (+123 %), was u.a. dem zweitgrößten Abschluss geschuldet war, der 64 % des Umsatzes der Region ausmachte.Seit 2018 durchgehend erstplatziert, nahm der Landkreis Ludwigsburg mit 46.600 m² bzw. 14,7 % erstmals einen der hinteren Ränge ein. Kommend von 117.541 m² bzw. 39,6 % in 2021 stürzt Ludwigsburg drei Plätze im Vergleich zum Vorjahr ab. Absolut wurde seit 2018 in keinem Jahr weniger Fläche in Ludwigsburg umgesetzt. Verglichen zum Vorjahr liegt der Bedeutungsverlust bei 24,9 Prozentpunkten am anteiligen Umsatz sowie bei der Betrachtung des absoluten Flächenumsatzes jedoch bei -60 %. Mit E. Breuninger GmbH & Co. KG entfiel aktuell lediglich ein Top-Abschluss in die Region Ludwigsburg.Auf dem fünften Rang befindet sich aktuell der Rems-Murr-Kreis mit 16.300 m² bzw. 5,2 % (2021: 8.523 m² bzw. 2,9 %) und letztplatziert ist das Stuttgarter Stadtgebiet mit 5.100 m² bzw. 1,6 % (2021: 10.580 m² bzw. 3,6 %), was den niedrigsten Flächenumsatz diese Region seit 2018 darstellt.Die seit 2018 führende Branche Logistik/Spedition erreichte auch 2022 den ersten Rang mit 131.000 m² bzw. 41,5 %, wenngleich sie absolut und relativ Verluste hinnehmen musste (2021: 162.847 m² bzw. 54,9 %), so die Realogis-Analyse. Relativ verlor sie von allen Branchen mit -13,4 Prozentpunkten am deutlichsten an anteiliger Bedeutung und absolut um 19,6 %. Lediglich einer der Top-Abschlüsse entfiel 2022 auf Logistik/Spedition und trug rund ein Viertel des Umsatzes bei.Auf dem zweiten Platz rangierte der Handel mit 108.600 m² bzw. 34,4 % (2021: 46.843 m² bzw. 15,8 %), der seinen Flächenumsatz mehr als verdoppeln und auch an anteiliger Bedeutung von allen Branchen am deutlichsten zulegen konnte (+18,6 Prozentpunkte). „Im Betrachtungszeitraum der letzten fünf Jahre erzielte der Handel 2022 mit Abstand sein stärkstes Vermietungsjahr im Großraum Stuttgart“, kommentiert Joel Adam. „Gleich vier der sieben Top-Deals entfallen auf diese Branche. Mit einem akkumulierten Umsatz von 84.682 m² haben sie nahezu vier von fünf geschlossenen Quadratmetern abgenommen.“Taktgebend waren 2022 Abschlüsse durch den klassischen Handel, die ca. zweidrittel des Umsatzes stellten bzw. 66.300 m². Allein der größte Mietvertragsabschluss im Gesamt - Rewe mit 35.000 m² - und steuerte zusammen mit Krannich Solar 51.000 m² für den klassischen Handel bei. Das entspricht 76 % des Umsatzes des klassischen Handels. Auf den E-Commerce entfallen 42.300 m² bzw. 39 % der Gesamtkategorie Handel. Die Top-Abschlüsse durch E. Breuninger GmbH & Co. KG und Heyne Büromarkt bringen es zusammen auf 33.682 m² und damit 51 % des E-Commerce-Flächenumsatzes.Zuvor zweitplatziert belegte die Branche Industrie/Produktion mit 43.900 m² bzw. 13,9 % (2021: 73.542 m² bzw. 24,8 %) 2022 Rang Drei. Absolut brach der Umsatz mit -40,3 % bzw. ca. 30.000 m² deutlich ein, auch anteilig verlor die Branche mit 10,9 Prozentpunkten an Bedeutung. Mit Tesla Motors Netherlands BV und Robert Bosch GmbH entstammen zwei der Top-Abschlüsse dieser Branche und akkumulieren 25.985 m² bzw. rund 60 % des Umsatzes. Erneut letztplatziert war die Sammelkategorie Sonstiges mit 32.500 m² bzw. 10,3 % (2021: 13.380 m² bzw. 4,5 %).Den höchsten Beitrag zum Flächenumsatz leistete, laut Realogis, wie auch im Vorjahr das Segment der Großflächen ab 10.001 m² mit 154.600 m² bzw. 48,9 % (2021: 33,1 % bzw. 98.191 m²). Fast jeder zweite umgesetzte Quadratmeter fällt in diese Kategorie sowie alle sieben Top-Abschlüsse, die 143.900 m² rund 46 % des Gesamtumsatzes beitrugen. „Im Gesamtjahr lag eine Konzentration der Flächenabnahme auf Großflächen vor, die einzige Größenklasse, die mit +15,8 Prozentpunkten an anteiligem Flächenumsatz zulegen konnte“, berichtet Joel Adam.Zweitplatziert war ebenfalls wie im Vorjahr die Größenkategorie 5.001 – 10.000 m² mit 61.400 m² bzw. 19,4 % (2021: 89.291 m² bzw. 30,1 %). Sie stellt den deutlichsten Verlierer mit -10,7 Prozentpunkten. Auch absolut verliert die Größenklasse von allen am deutlichsten mit -31,2 % bzw. rund 28.000 m². Ebenfalls sieben von 59 Abschlüssen fallen in diese Kategorie. Weiterhin drittplatziert war die Größenkategorie 3.001 – 5.000 m mit 50.300 m² bzw. 15,9 %. Kommend von 60.507 m² bzw. 20,4 % in 2021 verlor sie leicht an anteiliger Bedeutung (-4,5 Prozentpunkte) und deutlich an absolutem Umsatz (-17 %). 12 der 59 Abschlüsse zählen zu dieser Größenklasse.Es folgt die Kategorie der kleineren Flächen von 1.000 – 3.000 m² mit einem Anteil von 13,4 % bzw. 42.200 m² (2021: 13,5 % bzw. 40.083 m²), die damit annähernd das Ergebnis des Vorjahres erzielte. Mit 23 von 59 Abschlüssen erreichte sie die gleiche Anzahl wie im Vorjahr. Das Schlusslicht bildete die Größenklasse der Kleinstflächen unter 1.000 m² mit 7.500 m² bzw. 2,4 %, die durch zehn Abschlüsse zustande kamen (2021: 8.540 m² bzw. 2,9 %).2022 setzte sich der Trend der Vorjahre fort und der Logistik- und Industriemarkt Stuttgart erlebte eine deutliche Steigerung von 11 % auf den neuen Höchstwert der Spitzenmiete von 7,80 Euro/m² (Jahressende 2021: 7,00 Euro/m²). Gleichzeitig wurde der 5-Jahresschnitt von 6,94 Euro/m² um 12 % übertroffen. Die Durchschnittsmiete stieg bis zum Jahresende ebenfalls, etwas deutlicher als die Spitzenmiete mit einem Plus von 15 % auf 6,30 Euro/m², kommend von 5,50 Euro/m² und rangiert auf dem neuen Höchstwert. Der 5-Jahresschnitt von 5,50 Euro/m² wurde um 15 % getoppt. „In keinem Vorjahresvergleich sind sowohl Spitzen- als auch Durchschnittsmiete jemals im zweistelligen Prozentbereich angestiegen“, kommentiert Joel Adam. „Das stellt den deutlichsten Anstieg beider Werte seit Beginn unserer Aufzeichnungen dar.“„In diversen Gesprächen mit Unternehmen haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Wirtschaft derzeit robust ist. Trotz aktueller Rezessionssorgen und massiver Preissteigerungen am Energiemarkt ist der Flächenbedarf nicht zurückgegangen. Setzt sich dieser Trend fort, werden 2023 voraussichtlich nur wenige Bestandsflächen auf den Markt kommen“, sagt Joel Adam. „Zudem wird 2023 der Neubau schwächeln, es werden nur wenige Nutzer im Großraum Stuttgart in den Genuss neuer moderner und nachhaltig errichteter Flächen kommen können.“„Baukosten für Immobilien für die Logistik, den Handel und die Industrie sind exorbitant in die Höhe gegangen und sind nahezu unkalkulierbar geworden. Das hat Folgen“, so Joel Adam. „In den letzten sechs Monaten sind kaum Bauvorhaben im Großraum Stuttgart für die Logistik neu in Auftrag gegeben worden. Damit wird Unternehmen aktuell ein weiteres Wachstum im Großraum Stuttgart kaum ermöglicht.“