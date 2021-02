Logistik-Startup Hive lässt sich im Panattoni Park Berlin Süd nieder

Die größte spekulativ errichtete Immobilie des Projektentwicklers in Deutschland bekommt Zuwachs. „Im Panattoni Park Berlin Süd werden wir ein neues Fulfillment Center aufbauen, um unseren Kundenstamm auszubauen und für noch mehr Onlinehändler die Logistik übernehmen zu können“, kommentiert Oskar Ziegler, Co-Founder & Managing Director der Hive Logistics GmbH.

.