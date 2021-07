Logistik-Softwareentwickler bezieht 745 m² in Dresden

Mit der Soloplan GmbH bezieht ab Juli 2022 ein neuer Mieter rund 745 m² des Büro- und Geschäftshauses in der Löbtauer Straße 44-48/Cottaer Straße 2-4. Beate Protze Immobilien vermittelte die Gewerbefläche in der vierten Etage für eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Das Dresdner Immobilienbüro konnte bereits im Dezember 2020 2.250 m² des Objektes an drei weitere Unternehmen vermieten [wir berichteten]. Das Bürogebäude gehört zum Bestand der Pensionskasse der Bayer AG Leverkusen.

