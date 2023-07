Logistik-Investmentmarkt stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Der Investmentmarktmarkt für Logistik- und Industrieimmobilien ist im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich geschrumpft. Dies betrifft alle Kennzahlen von der Anzahl der Transaktionen über das gehandelte Volumen bis hin zur Zahl der aktiven Käufer.

.

Wenngleich das 2. Quartal etwas umsatzstärker war als die ersten drei Monate des Jahres, wurden am Ende mit gut 1,5 Mrd. Euro rund drei Viertel weniger investiert als im 1. Halbjahr des Vorjahres. Der Rückgang ist vor allem auf eine geringe Anzahl an Core- und großvolumigen Transaktionen sowie gesunkene Preise zurückzuführen. Bertrand Ehm, Director Industrial Investment bei Savills, bewertet die Marktlage wie folgt: „Im Größensegment ab fünfzig Millionen Euro haben in den ersten sechs Monaten nur wenige Transaktionen stattgefunden. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gemengelage schauen viele Investoren mittlerweile lieber auf kleinere Hallen unterhalb von fünfzigtausend Quadratmeter Mietfläche. Zudem ist die Finanzierung, insbesondere von größeren Objekten, deutlich schwieriger geworden, sodass hier mit viel Eigenkapital agiert werden muss.“



Rückläufige Zahlen

Die Zahl der Transaktionen insgesamt war im 1. Halbjahr 2023 mit etwa 80 Einzelobjekttransaktionen und 2 Portfolioabschlüssen deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum (ca. 140 bzw. 16). Damit setzte sich der im 2. Quartal 2022 begonnene Rückgang der Zahl der Transaktionen unvermindert fort. Mit der gesunkenen Anzahl an Transaktionen ist auch die Zahl der Käufer zurückgegangen. Im 1. Halbjahr zählte Savills etwa 40 unterschiedliche Käufer. Im Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als doppelt so viele. Von den in den fünf vergangenen Jahren aktiven Käufern sind knapp 400 Investoren in diesem Jahr bislang nicht aktiv gewesen, darunter zum Beispiel auch einige größere Investmentmanager. Panajotis Aspiotis, Managing Director und Chief Commercial Officer bei Savills Germany, hat trotz dieser Zahlen eine positive Botschaft im Gepäck: „Wir sehen eine zunehmende Aktivität bei gestarteten und sich anbahnenden Prozessen, die sich mittelfristig wieder in eine höhere Anzahl an Transaktionen übersetzen werden.“



Im Fokus: Gewerbeparks und Light Industrial

Relativ betrachtet ist das Segment mit Logistik- und Industrieimmobilien unverändert umsatzstark. Gut 16 % des am gesamten Gewerbeinvestmentmarktes investierten Volumens entfielen auf Logistik- und Industrieimmobilien. Die Nachfrage der Investoren hat sich aber über das Interesse an reinen Logistikhallen erweitert. Schon seit einigen Quartalen sind auch Gewerbeparks und Light-Industrial-Immobilien stärker im Anlagefokus. Der Anteil dieser beiden Teilsegmente lag im 1. Halbjahr bei jeweils über 20 % und damit in Summe so hoch wie noch nie seit Beginn der Erfassung dieser Zahlen durch Savills im Jahr 2009. Die Gründe für das verstärkte Interesse sind in einer größeren Risikodiversifikation, der Nachfrage nach Objekten mit kleineren Volumina sowie als Anlagealternative für andere Immobiliennutzungsarten zu suchen.



Spitzenrendite steigt auf 4 %

Auch wenn nur wenige Core-Transaktionen stattgefunden haben, so gibt es mittlerweile genügend Evidenz, bei welchem Preis Käufer und Verkäufer zusammenfinden. So weist Savills wieder einen Punktwert für die Spitzenrendite für Logistikimmobilien aus, nachdem zuletzt mangels Transaktionen immer eine Spanne von +/- 20 Basispunkten benannt worden ist. Die Spitzenrendite lag Ende des 2. Quartals bei 4,0 % und damit 10 Basispunkte oberhalb des mittleren Werts der Spanne des Vorquartals. „Sobald eine Immobilie bestimmte Bewertungskriterien aber nicht vollumfänglich erfüllt, beispielsweise in puncto ESG, muss der Verkäufer mit deutlichen Abschlägen rechnen“, berichtet Ehm. Beachtenswert ist, dass es im Spitzensegment aktuell kaum einen Unterschied zwischen Büros, Geschäftshäusern oder Logistikimmobilien gibt, die alle bei einer Spitzenrendite um die Marke von 4 % liegen. „Das angeglichene Renditeniveau unterstreicht die in den letzten Jahren gestiegene Attraktivität und Relevanz der Assetklasse Logistik“, unterstreicht Aspiotis.