Logistik in Bewegung sammelt 70.000 Euro

Die Charity-Aktion Logistik in Bewegung hat auch diesen Sommer Unternehmen aus der Logistikbranche und deren Belegschaft erfolgreich dazu aufgerufen, sich für den guten Zweck zu bewegen. Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder zu Pferde – vom 01. Juli bis zum 30. September legten die sportaffinen Logistiker knapp 77.000 Kilometer zurück und erreichten so eine Spendensumme von insgesamt 70.000 Euro, die zu 100 Prozent an die Nicolaidis YoungWings Stiftung geht.

.

Die Stiftung bietet bundesweit jungen Trauernden eine zielgruppengerechte Beratung sowie langfristige Begleitung an. Mit den Spendengeldern soll die tägliche Arbeit der Stiftung unterstützt und die Trauerbegleitung sichergestellt werden. Der Beginn der diesjährigen Spendenaktion war getrübt durch den Tod der Stiftungsgründerin Martina Münch-Nicolaidis, die am 26. Juni 2022 nach schwerer Krankheit starb.



„Gerade in diesen auch wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Trauernden mit der Beratung der Stiftung entscheidende Hilfe anzubieten“, ist Kuno Neumeier, CEO der Logivest, überzeugt. „Deswegen bin ich dieses Jahr besonders stolz auf unsere Branche, die erneut ein großes Engagement und auch eine große Spendenbereitschaft gezeigt hat.“



Insgesamt haben sich 2022 zwölf Unternehmen der Aktion angeschlossen und sich für den guten Zweck bewegt oder gespendet: Neben Logivest und Logivisor.com waren dies Baytree Deutschland GmbH, Garbe Industrial Real Estate GmbH, Headgate GmbH, Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, Mainblick - Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH, M-IA 356 Förderkreis, Neovia Logistics Germany GmbH, P3 Logistic Parks GmbH, Teamtosse GmbH und Wilogs.