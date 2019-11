Logistik-Hotspot Bremen weiter auf dem Vormarsch

Die Hansestadt Bremen ist einer der größten Logistikstandorte in Deutschland und unter den Top 7 der deutschen Logistikmärkte. Die Nachfrage nach geeigneten Objekten ist nach wie vor ungebrochen, doch kämpft die Metropole an der Weser weiterhin mit dem knappen Flächenangebot [wir berichteten]. Allein seit Beginn des 4. Quartals wurden bereits drei große Transaktionen abgeschlossen. So sicherte sich die Deutsche Logistik Holding (DLH) ein etwa 33.000 m² großes Industriegrundstück direkt am Bremer Kreuz [wir berichteten], Nuveen Real Estate legte für ein Logistikzentrum im südlichen Bremer Umland 20,8 Mio. Euro auf den Tisch [wir berichteten] und erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Deka Immobilien den Kaufvertrag für eine Projektentwicklung in der Wesermetropole unterzeichnet hat [wir berichteten]. Heute reiht sich auch der Assetmanager Invesco Real Estate in die Reihe ein. Dieser hat das großflächige Lebensmittellogistik-Zentrum der Metro erworben.

