Logistik-Bestandsobjekte in Augsburg verzeichnen deutlichsten Preisanstieg

Neben den Mietpreisen für Neubau-Logistikimmobilien [wir berichteten] hat Realogis auch die tatsächlichen, tagesaktuellen Angebotsmietpreise bei Bestandsobjekten in 32 Märkten unter die Lupe genommen.

Teuerster Logistikstandort für Bestandsobjekte im ersten Halbjahr 2021 ist Berlin mit 7,50 Euro/m², gefolgt von Hamburg (6,90 Euro/m²), Stuttgart (6,50 Euro/m²) und München (6,50 Euro/m²). Die weiteren Top-Standorte geordnet nach Spitzenmietpreis für Bestandsobjekte sind in den Rängen 8 (Frankfurt mit 5,70 Euro/m²), 12 (Düsseldorf mit 5,10 Euro/m²), 19 (Köln mit 4,70 Euro/m²) und 27 (Ruhrgebiet mit 4,10 Euro/m²) verortet.



Regionale Märkte wie Nürnberg (mit 6,00 Euro/m²) und Ingolstadt sowie Dresden (beide 6,00 Euro/m²) liegen im oberen Drittel sowie Hannover (5,35 Euro/m²) und Wolfsburg mit (5,20 Euro/m²).



Günstigste Standorte bezogen auf die Spitzenmietpreise für Bestandsobjekte sind Göttingen mit 3,50 Euro/m² (Rang 31) und Halle mit 3,30 Euro/m² (Rang 32).



Die größten Preissteigerungen innerhalb der vergangenen 12 Monate (H1 21-H1 20) verzeichnen:

• 1. Augsburg: +25 % auf 5,00 Euro/m² kommend von 4,00 Euro/m²

• 2. Berlin: + 15,4 % auf 7,50 Euro/m² kommend von 6,50 Euro/m²

• 3. Mannheim: +11,1 % auf 5,00 Euro/m² kommend von 4,50 Euro/m²

• 4. Mainz/Wiesbaden: +8,3 % auf 5,20 Euro/m² kommend von 4,80 Euro/m²



Moderat gestiegen sind die Spitzenpreise im Bestand in diesen Top-Standorten:

• 1. Hamburg (+6,2 % auf 6,90 Euro/m² kommend von 6,50 Euro/m²)

• 2. Ruhrgebiet (+3,8 % auf 4,10 Euro/m² kommend von 3,95 Euro/m²)

• 3. Frankfurt (+3,6 % auf 5,70 Euro/m² kommend von 5,50 Euro/m²)

• 4. Stuttgart (+3,2 % auf 6,50 Euro/m² kommend von 6,30 Euro/m²)

• 5. Düsseldorf (3,0 % auf 5,10 Euro/m² kommend von 4,95 Euro/m²)

• 6. München und Köln blieben hier unverändert bei 6,50 Euro/m² bzw. 4,70 Euro/m²



Die höchsten Zuwächse im Osten weisen Zwickau (+7,1 % auf 4,50 Euro/m² kommend von 4,20 Euro/m²) und Halle (+6,5 % auf 3,30 Euro/m² kommend von 3,10 Euro/m²) auf. Den höchsten Zuwachs im Norden verzeichnet Wolfsburg (+4 % auf 5,20 Euro/m² kommend von 5,00 Euro/m²).



Der einzige Rückgang in der Spitzenmiete von Bestandsobjekten ist in Bremen zu beobachten: dort geht die Spitzenmiete für Bestandsobjekte (oberer Wert der Spanne) um 6,3 % zurück auf 4,50 Euro/m² kommend von 4,80 Euro/m².



Einstiegsmieten für Bestandsobjekte (Mindestmietpreis)

Die teuersten Logistikstandorte für Bestandsobjekte nach Mindestmietpreis (unteres Ende der Spanne) sind im Wesentlichen 6 der 8 deutschen Top Standorte:

• Hamburg (5,70 Euro/m²)

• München (5,50 Euro/m²)

• Frankfurt (4,50 Euro/m²)

• Stuttgart (ebenfalls 4,50 Euro/m²)

• Düsseldorf (4,40 Euro/m²)

• Köln (4,20 Euro/m²)



Berlin folgt auf Rang 13 mit 3,90 Euro/m² und das Ruhrgebiet (Rang 25) mit 3,40 Euro/m².



Teuerster Standort abseits der Top-8 ist Mainz/ Wiesbaden mit 4,20 Euro/m² auf Rang 7, gefolgt von Mannheim (mit 4,00 Euro/m², Rang 8) und Wolfsburg (mit ebenfalls 4,00 Euro/m²). Teuerster Standort aus Ostdeutschland ist Dresden mit ebenfalls 4,00 Euro/m² auf Rang 12. Schlusslichter bilden Göttingen (3,00 Euro/m²) und Halle (2,50 Euro/m²).



Die deutlichste Verteuerung des unteren Mietpreises für Bestandsobjekte weist Berlin auf, hier ist der Mindestwert, der für Logistikmieten entrichtet werden muss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,9 % auf 3,90 Euro/m² gestiegen, kommend von 3,55 Euro/m². Es folgen Zwickau, wo der Mindestmietpreis für Bestandsobjekte um 9,4 % auf 3,50 Euro/m² gestiegen ist (kommend von 3,20 Euro/m²) und Mainz/Wiesbaden mit 7,7 % (auf 4,20 Euro/m² kommend von 3,90 Euro/m²).



In den Top-8 (ausgenommen Berlin) hat sich der Mindestmietpreis für Bestandsobjekte dahingegen kaum verschoben. Lediglich in Hamburg stieg dieser um leichte 3,6 % an auf 5,70 Euro/m² kommend von 5,50 Euro/m². Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahresvergleichsraum zeigten hingegen München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und das Ruhrgebiet. Den einzigen Preisrückgang verzeichnete Hannover mit -7,9 % auf 3,50 Euro/m²kommend von 3,80 Euro/m².



Die höchste Spannbreite zwischen Mindestmietpreis und Spitzenmiete bei Bestandsobjekten weist Berlin mit 3,60 Euro/m² auf, gefolgt von Stuttgart, Nürnberg und Ingolstadt (alle je 2,00 Euro/m²). Am engstem liegen die Mindestmiete und Spitzenmiete in Köln (beide bei 50 Cent) und Göttingen beieinander.