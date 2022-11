Die Logistics4Pharma GmbH mietet einen neuen Standort im hessischen Landkreis Groß-Gerau an. Die Immobilie in der Straße Langer Kornweg 42 in Kelsterbach umfasst ca. 900 m² Lagerfläche sowie ca. 25 m² Bürofläche. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor.

[…]