Loginn Hotel by Achat zieht ins Augsburger Kesselhaus

In das Kesselhaus der ehemaligen Kammgarnspinnerei im Augsburger Textilviertel wird ab Mai 2022 die Hotelkette Achat einziehen. Ursprünglich sollte eigentlich die Hotelkette Star Inn mit einem 3-Sterne-Premium-Hotel nach der Fertigstellung einziehen, coronabedingt ist dieser Deal aber im letzten Jahr geplatzt.

.

Nach der Renovierung wird Achat in dem denkmalgeschützten Gebäude aus den 1930er Jahren das Loginn Hotel by Achat Kesselhaus Augsburg mit 159 Zimmer, darunter 42 Apartments, eröffnen. Die Renovierung – sowie der Neubau in Form einer Haus-in-Haus-Konstruktion und eines angeschlossenen Gebäudes – sind so gut wie abgeschlossen. Ursprünglich sollte eine andere Hotelmarke einziehen, nun übernimmt die Mannheimer Kette, die bundesweit bereits rund 35 Häuser betreibt, mit ihrer Premium-Budget-Marke Loginn Hotels by Achat.



„Es freut uns sehr, erstmals auch in Augsburg mit unserer Marke präsent zu sein“, so Philipp v. Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter Achat Hotels. Die Achat Hotels sind Pächter und Markengeber, Immobilieneigentümer ist die Verpächtergemeinschaft Hotel im Kesselhaus GbR. Aktuell gibt es in Deutschland das Loginn Hotel in Leipzig – weitere Standorte unter anderem in Berlin [wir berichteten] und Mönchengladbach folgen in 2022.