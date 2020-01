Loginn by Achat Stuttgart/Waiblingen öffnet 2022

Die Entscheidung ist gefallen, die Verträge sind unterzeichnet: Ein weiteres Loginn by Achat – die Premium-Budget-Marke der Achat Hotels – wird in Waiblingen eröffnen. Das „Loginn by Achat Stuttgart/Waiblingen“, dessen Spatenstich Mitte 2020 und die Eröffnung Anfang 2022 erfolgen soll, entsteht auf einem Eckgrundstück direkt am Bahnhof. Das Grundstück ist derzeit noch mit einem Hotelgebäude bebaut, das abgerissen wird. Investor ist die Alpenland Grundstücksgesellschaft mbH, Projektentwickler ist die Avonia Real Estate GmbH, die erst Ende letzten Jahres gemeinsam mit Merkur Development das „The Niu Timber” in Esslingen fertiggestellt hat [wir berichteten].

.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Loginn by Achat Stuttgart/Waiblingen bald unser drittes Haus im wichtigen Wirtschaftsraum Stuttgart und zugleich nur 15 Kilometer vom Zentrum der ‚Stadt der top Zukunftschancen‘ entfernt eröffnen zu können“, so Achat-Geschäftsführer Philipp Freiherr von Bodman. „Zudem setzen wir – neben unserem bestehenden Haus in Leipzig und den bereits unterzeichneten Hotels in Berlin, Dinslaken, Hannover, Mönchengladbach, München und Offenbach – die intensive Expansion der Marke Loginn by Achat weiter fort.“



Hinter der modernen Fassade des Gebäudes – verantwortlich zeichnen CIP Architekten aus Stuttgart – werden auf sechs Etagen 122 Zimmer, 14 Apartments, ein 60 m² großer Veranstaltungsraum, eine Lounge, Bar, Frühstücksrestaurant und eine Tiefgarage untergebracht sein. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen direkt vor dem Gebäude zur Verfügung. Zielgruppe sind Geschäftsreisende aus dem mittleren Management, aber auch Tagestouristen.