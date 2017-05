LogIn Park Elsdorf: Panattoni Europe erwirbt zehn Hektar

Panattoni Europe hat auf Vermittlung der Süderelbe AG ein zehn Hektar großes Grundstück im LogIn Park erworben. Damit sind ut fünf Monate nach der offiziellen Eröffnung des Gewerbegebiets bereits 73% der Flächen verkauft. Der Entwickler wird dort wird eine Logistikimmobilie für die Noerpel-Gruppe realisieren.

.

Strammer Zeitplan

Für die C.E. Noerpel GmbH sollen die ersten Gebäude nebst angeschlossenem Büro- und Verwaltungstrakt in der Straße Auf der Brooke bereits im Oktober 2017 fertig sein.

Das Logistikprojekt umfaßt ca. 41.656 m² Lagerfläche, 978 m² Büro- und Büronebenflächen sowie 516 m² Mezzaninflächen. „Der Neubau für Noerpel in Elsdorf fordert auf Grund der Zeitschiene eine sehr präzise Planung mit allen Beteiligten. Zugleich weist der Bau einige Besonderheiten auf, deren Umsetzung zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert. Auch dieses Projekt werden wir nach unseren hohen Qualitätsstandards umsetzen und eine nachhaltige Immobilie errichten„, so Panattoni-Geschäftsführer Fred-Markus Bohne. Damit liegt der Vermarktungsstand der Flächen des LogIn Parks gut fünf Monate nach der offiziellen Eröffnung des Gewerbegebiets bei rund 73% - für die restlichen Flächen sind weitere Verträge in Vorbereitung bzw. wurden Reservierungen vorgenommen. Die ersten Kaufverträge konnten bereits 2016 abgeschlossen werden.



„Wir freuen uns über den erfolgreichen Verlauf der Kooperation mit der Samtgemeinde Zeven-Elsdorf und der Niedersächsischen Landgesellschaft NLG, da an diesem Top-Standort direkt an der A1 zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden und in die Region investiert wird. In der Region werden dringend hochwertige Logistikflächen wie die im LogIn Park Elsdorf benötigt“, so Dr. Olaf Krüger, Vorstand der Süderelbe AG.