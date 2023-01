Logicalis mietet Hallen- und Stellfläche in Groß-Gerau

Die Logicalis GmbH mietet 1.600 m² Hallenfläche sowie rund 1.000 m² Außenstellfläche im ehemaligen Dielmann-Verteilzentrum in der Sudetenstraße 41 in Groß-Gerau. Mietbeginn ist der 1. Februar 2023. Das Unternehmen erweitert damit seine Lager- sowie Produktionskapazitäten und erschließt sich einen strategisch günstigen Standort in der Nähe von Frankfurt am Main. Vermieter ist ein privater Investor. NAI Apollo war im Rahmen der Anmietung für den Mieter beratend tätig.

