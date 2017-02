Log4Real startet in Österreich

Der Logistikimmobilienentwickler Log4Real startet nach dem Einstieg von Zech mit einem eigenen Unternehmen und Team im Rahmen des millionenschweren, europaweiten Investitionsprogramms, nun auch in Wien, um von dort aus den CEE zu bedienen. In den kommenden drei Jahren will das Unternehmen an allen wesentlichen Logistikknotenpunkten in Europa auf insgesamt 3 Mio. m² Fläche eine neue Klasse energieeffizienter Produktions- und Logistiklager für internationale institutionelle Investoren bauen [Zech steigt bei Log4Real ein und legt millionenschweres Programm auf].

.

Das österreichische Team wird künftig von Mario Sander, Managing Director Region Austria & Central Eastern Europe, geleitet. „Wir konzentrieren uns bei unseren Entwicklungen vor allem auf die Aspekte der Energieeffizienz – von der Stromerzeugung und Energiespeicherung bis hin zur Isolierung und Gebäudestruktur. Je nach der Geschäftstätigkeit unserer Mieter können wir so Einsparungen zwischen 30% und 40% in punkto Energiekosten erreichen. Auf der anderen Seite profitieren natürlich auch unsere Investoren durch risikoarme und zukunftssichere Langzeitmieten, die aufgrund der Innovationen schon vor Baubeginn zustande kommen“, so Sander.



Schon das erste österreichische Projekt ist ein deutliches Signal in die Richtung, die der Entwickler in den kommenden Jahren einschlagen will: Auf mehr als 160.000 m² enstehen in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Wien hochmoderne, flexibel nutzbare Neubau-Hallen, die beispielsweise als regionaler Verteilerstandort, Importlager (Air Gateway z. B. für Hersteller, Logistiker und e-commerce Händler aus AT, CZ, SK und HU), für die gesamte Autozulieferindustrie oder als Produktionslager mit Temperaturführung für Chemie, Pharmaprodukte, Lebensmittel oder als Rechenzentren, bis hin zur Nutzung als Ersatzteillager, z. B. für Windkraft, geschaffen sind.



„Österreich hat aufgrund seiner geografischen Lage seit jeher eine Schnittstellenfunktion in Europa, die für Logistik- und Industrieimmobilienentwickler äußerst attraktiv ist. Gleichzeitig wollen wir aber auch in Österreich den Markt aufbrechen: wir denken, dass die Zeit längst reif für technische und nachhaltige Innovationen im Bereich der Errichtung von Logistik- und Industrieimmobilien ist – jene Innovationen, die beispielsweise schon längst bei der Errichtung von Büro- und Einzelhandelsimmobilien zum Einsatz kommen", so so Log4Real-Chef Christian Bischoff zum Markteinstieg in Österreich.