„Log Plaza“ kommt nach Frankfurt (Oder)

Die Stadt Frankfurt (Oder) und die Osmab Holding AG haben den gemeinsamen Startschuss für die Entwicklung des Industrie- und Logistikparks „LogPlaza FFO“ im Güterverkehrszentrum (GVZ) Frankfurt (Oder) gegeben. In Summe erwarb der Immobilienentwickler rund 34,5 ha von verschiedenen Grundstückseigentümern zur Erweiterung des GVZ Süd. Alle Grundstücke liegen in unmittelbarer Lage an der Autobahn A12 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Frankfurt (Oder)-West.

.

In einem stufenweisen Ausbau wird der Investor über ihr Tochterunternehmen Alcaro auf dem Gelände einen modernen Industrie- und Logistikpark nach dem „Log Plaza“-Konzept errichten, das für nachhaltige und qualitativ hochwertige Büro- und Logistikimmobilien steht. Der „LogPlaza Frankfurt (Oder)“ wird aus Immobilienkomplexen unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit bestehen. In der nächsten Stufe wird die Unternehmensgruppe das Konzept für das Gelände weiterentwickeln und zur Bauantragsreife bringen.



Vorangegangen war ein intensiver, einjähriger Abstimmungsprozess, an dem neben der Osmab Mitarbeiter des Investor Center Ostbrandenburg (ICOB) und Angestellte der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) beteiligt waren. „Dass diese gemeinsame Arbeit durch die 2018 geleisteten Unterschriften Früchte trägt, macht uns froh und stolz zugleich“, sagte Christopher Nüßlein, Geschäftsführer im Investor Center Ostbrandenburg. „Die gute Lage zwischen den Metropolen Berlin und dem polnischen Poznań, die unmittelbare Nähe zur Autobahn A12 und das in der Region noch verfügbare Arbeitskräftepotential für weiteres Wachstum haben den Investor letztlich überzeugt“.



„Mit der Osmab und ihrer mit ihrer Tochterunternehmung Alcaro haben wir einen in Brandenburg gut bekannten Partner an unserer Seite, der erfahren in der bundesweiten Realisierung von Großprojekten ist, über ein belastbares Netzwerk in der Branche verfügt und sich mit der erfolgreichen Vermarktung von Flächen an den Handel, die Logistik und an Produktionsunternehmen seit über zehn Jahren auskennt“, kommentierte René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder). „Ich danke dem ICOB und den Mitarbeitern in der Verwaltung für die großartige Projektarbeit.“



Allein im GVZ Großbeeren hat die Unternehmensgruppe seit 2010 Immobilienkomplexe für die Industrie und Logistik mit über 200.000 m² Nutzfläche errichtet und gilt damit als größter Projektentwickler. Das Interesse für den neuen Standort in Frankfurt (Oder) wurde durch den anhaltenden Bedarf an neuen, gut erreichbaren Logistikimmobilien in der Hauptstadtregion rund um Berlin geweckt. „Wir sehen ein hohes Entwicklungspotenzial, Frankfurt (Oder) zu einem wichtigen Logistikstandort auszubauen“, berichtet Markus Kroner, Projektleiter und Prokurist von Alcaro Invest GmbH.