Alcaro feiert sein bisher größtes Richtfest für „Log Plaza Kerpen“

Am gestrigen Donnerstag feierte Alcaro Invest mit 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft und am Bau Beteiligten sein bisher größtes Richtfest für sein bisher umfangreichstes Bauvorhaben in der Kolpingstadt Kerpen. Beim „Log Plaza Kerpen“ setzen der Kölner Projektentwickler und das beauftragte Generalunternehmen List Bau Bielefeld nicht nur beim Dachtragwerk auf den Baustoff Holz, sondern auch bei den Wandriegeln. Das sorgt für ein besseres Raumklima für die Mitarbeiter und bindet rund 951 Tonnen CO².

