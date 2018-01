„Löwentor“ in Wolfenbüttel: Deshalb ohne H&M

Der Düsseldorfer Projektentwickler Iandus hat die angekündigte Eröffnung des Einkaufszentrums „Löwentor“ in Wolfenbüttel im Herbst 2019 bekräftigt. Für das Projekt auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück [Löwentor Wolfenbüttel: Iandus kauft das Hertie-Grundstück] liegt inzwischen eine Baugenehmigung vor und im Frühjahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Den Umstand, dass H&M nicht mit von der Partie ist, möchte Geschäftsführer Benedikt Schmidt-Waechter allerdings losgelöst von den jüngst evident gewordenen Umsatzeinbußen und dem in Folge gedrosselten Expansionstempo des schwedischen Mode-Filialisten betrachtet sehen [H&M will Filialnetz eindampfen]. Nicht H&M habe aktuell einen Rückzieher gemacht, sondern Iandus habe den Schweden schon Mitte letzten Jahres gekündigt.

Über die genauen Hintergründe möchte Benedikt Schmidt-Wachter sich nicht auslassen, schon, wie er sagt, „auch aus Rücksicht auf die anderen potentiellen Mieter.“ „Es ist jedenfalls nicht richtig, dass diese Angelegenheit nun mit den aktuellen Problemen von H&M verknüpft wird. Vielleicht haben wir uns einfach auch Gedanken gemacht, ob Textil an diesem Fleck wirklich die richtige Branche ist?“ Und: „Die Fläche konnte ich schnell neu vermieten.“ An wen, mag er nicht sagen – ebenso bedeckt hält er sich, was die anderen Kandidaten auf seiner Liste angeht. „Sehen Sie, in den sozialen Netzwerken werden Sie manchmal im Vorfeld schon regelrecht geschlachtet, nur weil Sie einen vermeintlich ‚falschen’ Kandidaten dabei haben. Wir halten da bis zum Schluss lieber den Mund.“ Eine Vorvermietungsquote von 60 Prozent steht jedenfalls. Und das wohlwollende Einvernehmen mit den City-Händlern, die froh sind, „dass der Schandfleck des verwaisten Hertie-Nachlasses weg ist.“



Mit der Revitalisierung von ehemaligen Hertie-Liegenschaften hat Iandus im übrigen einige Erfahrung. In Langenfeld konnte erfolgreich das „sass.am.markt“ positioniert werden [Hamborner REIT kauft Einzelhandelsimmobilie in Langenfeld], in Husum wurde die fertige Projektentwicklung mit dem Arbeitstitel „Storm Galerie“ 2014 an eine norddeutsche Investorengemeinschaft verkauft – die von ihr beauftragte Prelios Immobilien Management legte im letzten September den Grundstein für das in Husum Shopping Center unbenannte Einkaufszentrum [Prelios legt Grundstein für Husum Shopping Center].