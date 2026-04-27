Lörrach: Fitness-Loft eröffnet in zentraler Innenstadtlage

Die Fitness-Loft GmbH hat eine innerstädtische Einzelhandelsfläche am Senser Platz 2 in der Lörracher Fußgängerzone angemietet. Die moderne Fläche erstreckt sich über zwei Geschosse und umfasst rund 535 m². Der Standort in zentraler Lage bietet optimale Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Fitnesskonzept mit hoher Sichtbarkeit und sehr guter Erreichbarkeit. Das neue Studio hat bereits am 20. April eröffnet.

.

Mit der Ansiedlung von Fitness-Loft wird die Innenstadt von Lörrach um ein weiteres attraktives Angebot im Bereich Fitness und Gesundheit bereichert. Hecker Real Estate Investment war bei der Vermietung vermittelnd tätig und begleitete den Abschluss zwischen Eigentümer und Mieter.

