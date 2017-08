Locs mietet Logistikfläche bei Leipzig

Auf dem ehemaligen Werksgelände des Automobilzulieferers Fehrer Automotive in Markranstädt bei Leipzig haben die Industrial-Services-Berater von BNP Paribas Real Estate einen Mietvertrag über knapp 3.700 m² Fläche mit dem Logistikdienstleister Locs GmbH vermittelt. Das Unternehmen wird Am Hopfenteich 11 neu ansiedeln und Batteriemodule eines deutschen Automobilunternehmens lagern. Neben der Vermietung des Areals ist BNP Paribas Real Estate auch mit dem Verkauf der nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilie mit einer Gesamtfläche von rund 10.000 m² (Produktions,- Büro- und Sozialfläche) beauftragt. Eigentümer der Liegenschaft ist Fehrer Automotive selbst. Der Standort besteht aus vier separat nutzbaren Lager- bzw. Produktionshallen und befindet sich circa 10 km westlich des Leipziger Stadtzentrums in Markranstädt. Durch die gewerbeparkähnliche Struktur können die noch zur Verfügung stehenden Hallen flexibel vermietet werden.

