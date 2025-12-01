Loco Chicken eröffnet ersten Store in Regensburg

Der Leerstand in der Am Neupfarrplatz 15 in Regensburg könnte bald Geschichte sein: Die Lanch GmbH bringt ihr Gastronomiekonzept Loco Chicken auf 140 m² in die Stadt.

.

„Mit der Eröffnung in Regensburg setzt Loco Chicken einen weiteren Meilenstein in der Expansion. Das moderne Fast-Casual-Konzept ergänzt die Innenstadt gastronomisch sinnvoll, und wir freuen uns, dass sich das Unternehmen für den Neupfarrplatz entschieden hat“, sagt Nadine Brand, die als Senior Consultant Retail Vermietung am Münchner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.



Loco Chicken, bei dem Rapper Luciano als Markenbotschafter fungiert, kombiniert Fast-Casual-Küche mit digitalen Bestelllösungen und aufmerksamkeitsstarkem Influencer-Marketing. Ergänzend zu eigenen Stores, u.a. in Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Frankfurt und Bielefeld, arbeitet das Unternehmen bundesweit mit Partner-Restaurants zusammen, die regelmäßig beliefert und geschult werden, sodass das Angebot auch in kleineren Städten verfügbar ist.