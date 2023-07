Loanland finanziert Logistikprojektentwicklung in Walsrode

Der Loanland Real Estate Tactical Credit Fund I S.C.A. SICAV-RAIFstellt einen Whole Loan im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Finanzierung des ersten Projektabschnittes einer Logistikentwicklung im A27-Park in Walsrode zur Verfügung. Es handelt sich um die erste Finanzierung des im Mai 2023 [wir berichteten] aufgelegten und durch den Investment Manager Loandland beratenen Fonds.

.

Ein Joint Venture aus der Schwäbischen Wohnungs AG und der Ruppmann Investment GmbH sowie dem Logistikspezialisten Kellergroup realisiert innerhalb der nächsten zwei Jahre an der Autobahn A27 den Bau eines Warendienstleistungszentrums mit rund 60.000 m² Bruttogrundfläche auf einem rund 9,5 Hektar großen Grundstück. Bereits vor Baubeginn steht ein namhafter Mieter für einen langfristigen Zeitraum fest.



Für das Objekt setzen die Entwickler auf ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept. Dazu gehören unter anderem eine Photovoltaikanlage, energieeffiziente Automatisierungstechnik, eine intelligente Beleuchtungstechnologie inkl. W-LAN- und Kamerafunktion und insektenfreundliche Grünanlagen mit einem angelegten Teich zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Mitarbeiter und Besucher. Des Weiteren wird das Gebäude in einer Beton-Sandwichbauweise errichtet und eine DGNB-Platin Zertifizierung angestrebt.



Das Warendienstleistungszentrum wird Teil des etablierten Gewerbeparks A27. Der Standort umfasst rund 70-Hektar Gewerbefläche. Durch die verkehrstechnisch günstige Lage besteht eine sehr gute Anbindung an das Fernstraßennetz, das Oberzentrum Bremen und die norddeutschen Seehäfen.



Der Loanland Real Estate Tactical Credit Fund I S.C.A. SICAV-RAIF soll für eine deutsche Versicherung über die Vergabe von Whole Loan und Mezzanine-Finanzierungen einen dreistelligen Millionenbetrag in Bestandsobjekte und Projektentwicklungen investieren. Die angestrebten Ticketgrößen rangieren zwischen 10 und 35 Mio. Euro.