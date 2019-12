Loadbee mietet in Leinfelden-Echterdingen

Auf Vermittlung von Angermann hat die Loadbee GmbH ca. 920 m² in der Karlsruher Straße 3 in Leinfelden-Echterdingen angemietet. Das stark wachsende Technologieunternehmen möchte mit dem Umzug im kommenden Frühjahr seine Mitarbeiter, die bislang auf zwei Standorte, ebenfalls in Leinfelden-Echterdingen, verteilt waren, in einem gemeinsamen Büro zusammenführen. Aufgrund der guten Infrastruktur und Erreichbarkeit war der Verbleib in Leinfelden-Echterdingen ein wichtiges Anmietungskriterium. Das 2013 aufwendig renovierte Bürogebäude in der Karlsruher Straße 3 ist durch diese und eine weitere Vermietung nunmehr wieder langfristig vollvermietet. Vermieter ist die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH.

