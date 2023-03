LMG Hoym setzt Spatenstich für neue Produktionshalle

Die LMG Manufacturing GmbH erweitert in Seeland/Hoym ihre Produktion und investiert 50 Mio. Euro in eine neue Fertigungshalle mit vier Produktionslinien. LMG Hoym vollzieht damit konsequent die Transformation im Automobilsektor weg von der Verbrennerwelt und wird Zulieferer von Aluminium-Druckgussteilen für E-Fahrzeuge.

