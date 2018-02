Lloydhof in Bremen geht an Denkmalneu

Die DLH Bremen GmbH hat den Lloydhof gekauft und will diesen nach dem Vorbild seines Dresdner Projektes „Lebendige Haus“ entwickeln. Verkäuferin war die Wirtschaftsförderung Bremen WFB, die mit der Transaktion einen Kaufpreis von 21,5 Mio. Euro erzielte. DLH agiert als Projektgesellschaft des Projektentwicklers und Investors dmn - Denkmalneu mit Sitz in Bad Heilbrunn bei Bad Tölz, hinter der neben Jürgen Dziumbla die Familie von Hasso Plattner, Gründer des Softwareunternehmens SAP, als Investoren steht.

Die neuen Eigentümer wollen neben dem Kaufpreis weitere 33 Mio. Euro in den 40 Jahre alten Lloydhof in der Ansgaritorstraße 4 investieren, um diesen neu zu positionieren. Die zukünftige Konzeption zur Nutzung des Lloydhofs sieht vor, im Erdgeschoss einen Ankermieter mit einem Einzelhandelsangebot wahlweise aus den Bereichen Mode, Elektronik oder Sport anzusiedeln. Zusätzlich sollen im Erdgeschoss Gastronomieflächen entstehen. Von der ersten bis zur vierten oberen Etage hat der Investor eine Mischung aus Büro- Wohn- und Freizeitflächen vorgesehen. Dabei sollen Apartments und 21 kleine Wohnungen entstehen, die dem typischen Bedarf von Geschäftsreisenden und anderen Besuchern der Stadt entsprechen. Die Büroräume werden als Coworkingflächen gestaltet, die von Startups, Freiberuflern und kleineren Unternehmen der Kreativwirtschaft genutzt werden sollen. Im ersten Obergeschoss soll ein Fitnessstudio entstehen. Die fünfte Etage soll Mietern und Besuchern des Hauses ein gastronomisches Angebot mit einem Restaurant und einer Skybar bieten. Die derzeitige Planung sieht vor, 2019 mit dem Umbau zu beginnen und die Arbeiten bis Ende 2019 abzuschließen.



Den in den frühen 1980 er Jahren als Wohn- und Geschäftshaus erbauten Gebäudekomplex hatte die Bremer WFG 2012 gegen einen Kaufpreis in Höhe von 25 Mio. Euro von der österreichischen S-Immo erworben [wir berichteten], um ihn an Investoren zu verkaufen, die am Ansgarikirchhof ein Einkaufszentrum errichten sollten. Hier stand z.B. lange Zeit Sonae Sierra im Fokus, nachdem das Unternehmen aber von diesem Geschäft Abstand nahm, entschieden sich die Bremer Wirtschaftsförderer für eine Zwischennutzung. So zogen 2012 im Erdgeschoss unter dem Namen Citylab Existenzgründer und kreativen Einzelhandel ein, deren Nutzungsverträge Mitte 2018 auslaufen. Ende 2016 fiel dann die Entscheidung die Immobilie zu verkaufen [wir berichteten].