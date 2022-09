Lloyd Fonds zieht Büros im Oberanger 43 zusammen

Die Integration der BV Holding AG in den Lloyd Fonds-Konzern schreitet voran. An dem neuen gemeinsamen Bürostandort Oberanger 43 in der Münchener Innenstadt werden die Beschäftigten der Bayerischen Vermögen-Gruppe und der Lloyd Fonds AG von bisher zwei Standorten in München zusammengezogen, um Kompetenzen zu bündeln.

.

Der Einzug ist für das Ende des 1. Quartals 2023 geplant. Der neue Standort bietet Platz für rund 70 Mitarbeiter. Am neuen Bürostandort mit einer Gesamtfläche von rund 1.500 m² auf fünf Ebenen werden moderne Raum- und Kommunikationskonzepte umgesetzt, die agiles Arbeiten ermöglichen. Mehrere Konferenzräume und ein großzügiger Lounge-Küchenbereich im Erdgeschoss des Gebäudes bieten einen Rahmen für die Mitarbeiter, vertrauensvolle Kundengespräche, die persönliche und direkte Betreuung von Vertriebs- und Geschäftspartnern, aber auch für Schulungen und Veranstaltungen. Sie dienen damit als Verbindungsglied zwischen den digitalen Beratungsangeboten und der persönlichen Beratung der Kunden. Die weiteren regionalen Standorte der Bayerischen Vermögen-Gruppe in Trostberg, Frammersbach und Holzkirchen bleiben bestehen.



“An unserem gemeinsamen neuen Standort in München bündeln wir die Kompetenzen der unterschiedlichen Teams der Bayerischen Vermögen-Gruppe und der Lloyd Fonds AG. Ziel ist es, auch durch diesen Schritt die Effektivität in der Betreuung sowohl von privaten als auch institutionellen Kunden zu steigern, um somit die Verbindung unserer analogen und digitalen Produktwelten noch stärker hervorheben zu können", so Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG.