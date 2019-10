Die Lloyd Fonds AG hat ein Portfolio aus Büro- und Schulungsimmobilien in Köln an institutionelle Investoren verkauft. Die Anleger des Fonds stimmten dem Verkauf mit einer Quote von nahezu 100 Prozent zu. Das Emissionshaus hatte den Fonds „Immobilienportfolio Köln“ im Jahr 2006 aufgelegt #lin

[…]