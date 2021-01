Lloyd Fonds erwartet EBITDA-Anstieg 2020 auf 6,1 Mio. Euro

Nach der Fortsetzung der sehr positiven Kapitalmarktentwicklung bis zum Jahresende 2020, von der alle im Lloyd-Konzern gemanagten Fonds profitierten, erwartet der Vorstand der Lloyd Fonds AG nunmehr einen höheren Ergebnisbeitrag insbesondere aus dem Fondsmanagement im Geschäftsbereich Lloyd Fonds. Damit erhöhen sich die Ergebnisprognosen aus der Ad-hoc-Meldung vom 14. Dezember 2020 erheblich.

.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) im 2. Halbjahr 2020 wird nunmehr voraussichtlich über 8,5 Mio. Euro (1. Hj. 2020: -2,4 Mio. Euro) betragen. Damit würde die am 14. Dezember 2020 veröffentlichte Prognose eines positiven EBITDA von voraussichtlich mindestens 3,2 Mio. Euro im 2. Halbjahr 2020 deutlich um 5,3 Mio. Euro übertroffen.



Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Vorstand damit nunmehr ein positives EBITDA in Höhe von 6,1 Mio. Euro (2019: -9,7 Mio. Euro). Damit würde die am 14. Dezember 2020 veröffentlichte Prognose eines positiven EBITDA von mindestens 1,0 Mio. Euro im Gesamtjahr 2020 deutlich um 5,1 Mio. Euro übertroffen.



EAT-Anstieg 2. Hj. 2020 auf über 4,6 Mio. Euro (1. Hj.: -3,7 Mio. Euro)

Der Vorstand geht für das 2. Halbjahr 2020 nunmehr von einem positiven EAT in Höhe von über 4,6 Mio. Euro (1. Hj. 2020: -3,7 Mio. Euro) aus. Damit würde die am 14. Dezember 2020 veröffentlichte Prognose eines positiven EAT von mindestens 1,5 Mio. Euro im 2. Halbjahr 2020 deutlich um über 3,1 Mio. Euro übertroffen. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Vorstand damit nunmehr ein positives Konzernergebnis (EAT) vor Minderheiten in Höhe von über 0,9 Mio. Euro (2019: -0,1 Mio. Euro).



„In einem von der Covid-19-Pandemie geprägten Krisenjahr konnten wir das Geschäftsjahr 2020 trotzdem mit einem positiven Gesamtjahresergebnis abschließen. Der hohe Ergebnisbeitrag aus dem Geschäftsfeld Lloyd Fonds belegt dabei eindrucksvoll die Sinnhaftigkeit der Integration der SPSW Capital GmbH in den Lloyd Fonds-Konzern im Rahmen der Strategie 2023/25“, kommentiert Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG.



AuM-Anstieg auf über 1,6 Mrd. Euro (Vj.: 1,06 Mrd. Euro)

Das Wachstum bei Kunden und Assets wurde erfolgreich fortgesetzt. Gegenüber dem 31. Dezember 2019 stiegen die Assets under Management (AuM) der Lloyd Fonds AG in den drei Geschäftsfeldern Lloyd Fonds, Lloyd Vermögen und dem FinTech LAIC von 1,06 Mrd. Euro um rund 540 Mio. Euro auf über 1,6 Mrd. Euro. Dies entspricht einem AuM-Wachstum von über 50 Prozent.