LLB Immo verkauft OBI-Baumarkt in Klagenfurt

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft einen OBI-Baumarkt in Klagenfurt verkauft. Das Gebäude befindet sich in einer Gewerbeagglomeration von Klagenfurt in direkter Nachbarschaft weiterer Anbieter und in unmittelbarer Nähe zum A2-Knoten „Klagenfurt-Nord“. Die Liegenschaft verfügt über eine Nutzfläche von mehr als 12.000 m² und ist langfristig an die Baumarktkette vermietet. Käufer ist eine österreichische Investorengruppe, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir haben diesen Baumarkt 2012 erworben, nach der Insolvenz von Baumax erfolgreich für 15 Jahre an OBI vermietet und trennen uns nunmehr im Sinne unserer Portfolio-Optimierungs-Strategie von kleineren Objekten, welche zukünftige Nachhaltigkeitsaspekte (noch) nicht vollinhaltlich erfüllen können“, führt MMag. Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo KAG, aus.



„Die Transaktion bestätigt den nach wie vor funktionierenden Markt für gewerbliche Immobilien mittleren Volumens“, so Dipl.-Kfm. Christoph Lukaschek MBA, MRICS, Head of Investment bei Otto Immobilien, der die Transaktion beratend begleitet hat.