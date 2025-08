L&L schickt Berliner Projekt Forty4 in Realisierung

Die L&L Immobilien GmbH hat den Generalunternehmerauftrag für das Mixed-Use-Quartier Forty4 in Berlin-Friedrichshain an Porr vergeben. Der erste Bauabschnitt mit 20.000 m² BGF umfasst ein Hotel und ein Apartmentgebäude.

Das Projekt „Forty4“ umfasst nach einem Entwurf des Berliner Büros Tchoban Voss Architekten vier Gebäude mit insgesamt 40.000 m² Bruttogeschossfläche. Im ersten Bauabschnitt werden zwei Gebäude mit knapp 20.000 m² Bruttogeschossfläche, individuell gestalteten Fassaden und einer DGNB-Zertifizierung in Gold realisiert. Den Auftakt übernimmt der Porr Spezialtiefbau mit der Herstellung einer rund 4.000 m² großen Baugrube. Der Hochbau startet planmäßig im Oktober 2025.



In den beiden Gebäuden des ersten Bauabschnitts sind ein TheCloudOne Lifestyle-Design-Hotel mit 344 Zimmern sowie ein Apartmentgebäude mit 93 Wohnungen geplant. Zwei begrünte Innenhöfe und großzügige Terrassen mit Blick zum Alexanderplatz bieten Raum für Austausch und Erholung.



Das Projekt will auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen. Für die Hotelfassade kommt eine abgekantete Blechfassade mit 3D-Effekt zum Einsatz. Diese hebt sich optisch von der eingefrästen Strukturfassade des Apartmentgebäudes ab. Eine Photovoltaikanlage produziert regenerativen Strom, und ein System zur Regenwasserverdunstung trägt zu einem verbesserten Stadtklima bei. Es werden 30 % CO₂-reduzierter Beton verwendet. Damit passt der neue Auftrag voll und ganz zur Nachhaltigkeitsstrategie von Porr, die sich durch eine umfassende ESG-Strategie auszeichnet. Porr setzt auf Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Baustoffe, um ihre Emissionen bis 2030 signifikant zu reduzieren.



„Dank durchgängiger Planung mit dem 3D-Modell konnten wir Prozesse von Beginn an optimieren und mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkennen. Bereits in der Partneringphase haben wir konkrete Verbesserungsvorschläge und Einsparpotenziale eingebracht“, sagt Andreas Kimling, Regionalleiter Hochbau Ost. „Bauen bedeutet für uns mehr als Konstruktion – es geht darum, Projekte mit Know-how und Leidenschaft besser zu machen. Genau das schätzen unsere Kunden.“