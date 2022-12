L&L erwirbt Quartier in Dortmund

L&L Immobilien kauft Bestandswohnungen aus den 1970er Jahren im Stadtteil Hörde. Hörde grenzt direkt an die Innenstadt und zählt zu den aufstrebenden Stadtteilen in Dortmund. Das zusammenhänge Bestandsquartier in der Nähe des Phoenixsees umfasst rund 2.700 m² Wohnfläche. 21 Garagen und 25 Tiefgaragenplätze komplettieren das Portfolio. Anteon hat für einen privaten Verkäufer den Transaktionsprozess der 62 Wohnungen begleitet.

.

Die L&L Immobilien GmbH plant eine umfangreiche Sanierung des Bestandes. Wie Herr Laaks, geschäftsführender Gesellschafter der L&L Immobilien GmbH, angab handelt es sich bei dieser Transaktion nicht um die einzige Transkation in den vergangenen 12 Monaten. Trotz der derzeit schwierigen Marktlage auf dem Immobiliensektor sieht man weiterhin Chancen gute, oder auch entwicklungswürdige Liegenschaften erwerben zu können



„Die Wohnungsmärkte im Ruhrgebiet sind sehr heterogen. Einzelne Stadtteile und Lagen haben jedoch ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial, da das Ruhrgebiet sich zunehmend als günstige Alternative zum hochpreisigen Rheinland anbietet", sagt Lucas Nieland, Senior Berater Investment bei Anteon, mit Blick auf den Wohnungsmarkt in den Ruhrkommunen.