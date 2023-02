Livos investiert in Warschauer Wohnturm Złota 44

Złota 44

Die Livos Gruppe feiert ihren Eintritt in den polnischen Immobilienmarkt und sichert sich 63 Wohnungen in einem der höchsten Wohntürme Europas. Das erworbene Wohnportfolio im Warschauer Objekt Złota 44 erstreckt sich über insgesamt acht Etagen und umfasst rund 7.100 m² Wohnfläche.

Das nach Entwürfen von Daniel Libeskind errichtete Gebäude Złota 44 verfügt bei einer Höhe von 192 Meter über 52 Geschosse und insgesamt 287 Wohneinheiten. Daneben beherbergt das Gebäude eine rund 1.400 m² große Entspannungszone mit Club, Kino, Spa, Sauna und einem Schwimmbad. Der in Warschau zentral gegenüber dem Kultur- und Wissenschaftspalast gelegene Wolkenkratzer wurde 2016 fertiggestellt. Zu den prominenten Bewohnern in der Złota 44 zählen unter anderem Robert Lewandowski, Weltfußballer 2020 und 2021, namhafte Unternehmer und Personen des öffentlichen Lebens in Polen.



Die Wohnungen übernahm die Livos Gruppe von der Catella Residential Investment Management GmbH am 01.01.2023. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Erwerb der Złota 44, plant die Livos Unternehmensgruppe nunmehr weitere Engagements auf dem polnischen Immobilienmarkt.