Livos Gruppe kauft Areal der MAZ in Potsdam

Der Jahresendspurt der Livos Gruppe geht weiter. Nach Ankäufen von Produktionsarealen im thüringischen Hörselberg-Hainich sowie nahe Cottbus und Ronneburg sichert sich das Berliner Unternehmen nun den Büro- und Druckereistandort der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) in Potsdam. Der Nutzen-Lasten-Wechsel erfolgte bereits am 25.11.2022.

.

Auf dem Areal befinden sich Büro- und Gewerbegebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 30.000 m². Der sehr gepflegte Immobilienbestand wird im Rahmen eines Sale-and-Lease-back-Verfahrens auch künftig durch die Märkische Verlags- und Druckgesellschaft mbh/Pressedruck Potsdam GmbH (MAZ Potsdam) als Hauptmieter genutzt werden.



„Wir gehen davon aus, dass - im Rahmen einer Optimierung des Standortes - bald interessante Büroflächen für neue Mieter auf dem Gelände zur Verfügung gestellt werden können“, verrät Oliver Baumgärtel, verantwortlicher Transaktionsmanager der Livos Gruppe.



Das in fußläufiger Nähe zum Potsdamer Hauptbahnhof gelegene rund 39.000 m² große Gewerbeareal ist nicht nur zentral sehr gut angebunden, sondern grenzt auch direkt an die Bundesstraße 1 und ist somit auch für den Fernverkehr hervorragend erreichbar.



Am Vertragsabschluss war unter anderem die Convisa GmbH als beratender Makler beteiligt.