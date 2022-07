Livos Gruppe erwirbt Gewerbeareal in Willstätt

Die Livos Gruppe hat ein Gewerbeareal mit ca. 24.000 m² Grundstücksfläche im baden-württembergischen Willstätt erworben. Der Nutzen-Lasten-Wechsel erfolgte zum 06. Mai 2022.

.

Auf dem Grundstück Im Lossenfeld 12 befinden sich Lager-, Logistik- und Büroflächen in sehr gutem Zustand sowie ausreichend Parkplätze. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 15.000 m².



Das Grundstück ist Teil eines Gewerbegebietes in der Gemeinde Willstätt im Nordwesten des Ortenaukreises in Baden-Württemberg. Die Kleinstadt liegt zwischen Karlsruhe im Norden und Freiburg i. Breisgau im Süden. Das Grundstück befindet sich strategisch günstig gelegen nur ca. 1,5 km vom Zubringer zur BAB 5 und ca. 15 km vom französischen Straßburg entfernt.