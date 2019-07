ABG und Büschl legen Grundstein für Münchner Wohnprojekt „Living Isar“

Die Münchener ABG-Unternehmensgruppe und die Büschl-Unternehmensgruppe haben am 2. Juli 2019 die feierliche Grundsteinlegung für ihr Wohnungsbau-Projekt „Living Isar“ gefeiert. Zusammen mit rund 200 Gästen griffen Münchens Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk, Dr. Rainer Sticken, Geschäfts­führender Gesellschafter der ABG-Unternehmensgruppe, Ralf Büschl, Geschäftsführender Gesellschafter der Büschl-Unternehmensgruppe, Architekt Prof. Manfred Ortner, Heico Zirkel, Geschäftsführer der Gustav Epple Bauunternehmung, sowie Clemens Baumgärtner, Vorsitzender des Bezirksausschusses Untergiesing-Harlaching und Wirtschaftsreferent der Stadt München, auf dem ehemaligen Osram-Gelände selbst zur Kelle.

