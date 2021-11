Lively startet erstes Wohnanquartier in Gronau

Der im Frühjahr gegründete Senior-Living-Betreiber Lively startet sein erstes Projekt für betreutes Wohnen in Gronau in Nordrhein-Westfalen: In dem historischen Industriegebäude „Weiße Dame" mietet Lively rund 7.800 m² Nutzfläche für sein erstes Senioren-Wohnquartier.

