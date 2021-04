Litos Immobilien erwirbt Büroimmobilie in Freiburg

Die Litos Immobilien AG hat über ihren exklusiv mandatierten Investment und Asset Manager Kriton Immobilien GmbH ein Bürogebäude in Freiburg gekauft.

Das freistehende Gebäude mit ca. 3.300 m² Fläche und knapp 40 Stellplätzen aus dem Baujahr 1990 liegt in der Karthäuser Straße 61b nahe der Ludwigshöhe und dem Schwabentorplatz am Eingang zur Altstadt und weist durch seine leicht erhöhte Lage eine entsprechend gute Sichtbarkeit auf.



Das durch Dienstleistungen und Wohnen geprägte Stadtviertel Freiburg-Oberau ist durch eine gute ÖPNV-Anbindung und einfache Erreichbarkeit mit Fahrrad und Auto direkt angebunden an das Stadtzentrum. Das Asset ist bereits viele Jahre an einen bonitätsstarken Nutzer der öffentlichen Hand vermietet und soll langfristig im Bestand der Litos gehalten werden.



„Für die Litos Immobilien AG können wir Dank der Erfahrung der Kriton im CorePlus-Segment weiter an geeigneten Standorten Immobilien erwerben, die mit gezielten Asset Management Maßnahmen im Wert weiterentwickelt und damit stabile Ausschüttungen für die Aktionäre generiert werden", sagt Andreas Hauff, Vorsitzender des Vorstands der Litos. Der Bestand soll mit vergleichbaren qualitätsstarken Assets weiter ausgebaut werden. Zuletzt hatte der Bestandshalter einen Gewerbepark in Königswinter [wir berichteten] sowie eine Büroimmobilie in Regensburg erworben [wir berichteten].



Der Käufer wurde rechtlich durch NortonRoseFulbright und technisch durch REELAB beraten. Der Verkäufer wurde im Rahmen eines Exclusivmandats von der NAI Apollo Group beraten.