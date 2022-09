List verkauft Neutor Arkaden in Emden an VK Immobilien

List Develop Commercial hat die fertiggestellten Neutor Arkaden in der Emder Innenstadt für einen zweistelligen Millionenbetrag an die VK Immobilien Gruppe veräußert. Das auf einem ehemaligen Kaufhallen-Areal errichtete, 10.000 m² große Stadtquartier verfügt über Einzelhandels- und Büroflächen sowie ein B&B Hotel.

.