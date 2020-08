List und WEG Bochum präsentieren City-Tower-BO

Neben dem Bochumer Hauptbahnhof entsteht in den nächsten Jahren unter dem Namen City-Tower-BO ein 60 Meter hoher Turm mit insgesamt 21 Etagen, in dem unter anderem Hotels, Büros und Wohnungen Platz finden sollen. Das Projekt wurde jetzt in einem gemeinsamen Pressetermin von der Wirtschafts-Entwicklungsgesellschaft Bochum und dem Projektentwickler List Develop Commercial vorgestellt. Der Neubau auf dem Grundstück am Südring wird eine Fläche von rund 20.000 m² Fläche umfassen und der erste Mieter steht auch schon fest: Die Hotelkette Premier Inn.

