List setzt Spatenstich für neues Stayery und Prizeotel

Auf dem ehemaligen SinnLeffers-Gelände in der Johannisstraße in Osnabrück geht es los: List Develop hat am 30. November für ihr jüngstes Mixed-Use-Projekt den Spatenstich gesetzt. Ankermieter des Neubaus sind der Serviced Apartmentbetreiber Stayery sowie die Midscale-Lifestyle-Marke Prizeotel.

