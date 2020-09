List Gruppe strukturiert Geschäftsbereich Projektentwicklung um

Die List Gruppe bündelt ihre Kompetenzen im Geschäftsbereich Projektentwicklung. Die zwei bisher unabhängig voneinander agierenden Projektentwicklungsgesellschaften List Develop Commercial und List Develop Residential werden nun zusammengeführt. „Die bisherige gesellschaftsrechtliche und organisatorische Trennung der Gesellschaften wollten wir so nicht mehr“, erläutert Gerhard List, Vorstandsvorsitzender der List AG. „Unsere bundesweiten Aktivitäten im Bereich Projektentwicklung werden wir zukünftig daher über alle Assetklassen hinweg zusammenführen.“

