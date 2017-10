List Gruppe gründet Projektentwicklung für Wohnimmobilien

Die List Gruppe setzt ihren Expansionskurs fort. Nachdem im März mit der Gründung von List BiB Bielefeld (Bauen im Bestand) die Bau und Engineering-Sparte der Gruppe ausgebaut wurde, folgt nun der Ausbau der Projektentwicklung: Die List Develop Residential GmbH & Co. KG ging am 1. Oktober 2017 an den Start, im Fokus ihrer Aktivitäten wird vor allem die Region Rhein-Ruhr stehen.

.

Mit Sitz in Essen wird sich die neu gegründete Gesellschaft der Projektentwicklung von Wohnimmobilien widmen. Für die Geschäftsführung konnten Raoul P. Schmid (zuletzt Leiter Projektcontrolling bei der Hochtief Projektentwicklung GmbH) und Alexander Micheel (List Invest GmbH & Co. KG) gewonnen werden. „Unser Markt verändert sich. Wir erleben immer häufiger, dass unsere Kunden sämtliche Leistungen zur Entwicklung, zur Planung und zum Bau ihrer Immobilie vollständig an einen Partner abgeben möchten“, erklärt Gerhard List, Vorstandsvorsitzender der List Gruppe, die Strategie der Unternehmensgruppe. „Mit List Develop Residential machen wir somit einen weiteren Schritt auf dem Weg zum 360 Grad-Bau- und Immobiliendienstleister.“