List Gruppe gründet List Bau Stuttgart

Manuel Dietz

Die List Gruppe organisiert sich im süddeutschen Raum neu: Das Team am Standort Süd-West in Bietigheim-Bissingen arbeitet ab sofort als eigenständige Gesellschaft an Immobilienprojekten. Geschäftsführender Gesellschafter der List Bau Stuttgart ist Manuel Dietz.

Nachdem das Unternehmen zunächst als Niederlassung des Generalunternehmens List Bau Nordhorn Büros in Süddeutschland bezogen hatte, standen die Zeichen sehr schnell auf Wachstum: Innerhalb von zwei Jahren wuchs die Anzahl der Mitarbeiter auf knapp 40 und es wurden vielfältige Projekte umgesetzt – teils mit einem Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.



Die Regionalität ist für Manuel Dietz und sein Team ein wesentlicher Faktor in der Zusammenarbeit mit den Auftraggebern von List Bau Stuttgart. „Wir können hier operativ dezentral arbeiten und zeigen eine starke Präsenz in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland. Erfreulicherweise herrscht hier auch eine starke Nachfrage unserer Bestandskunden. Mit unserem Standort sind wir auch räumlich nah an unseren Bauprojekten, um einen effizienten und reibungslosen Bauablauf sicherzustellen“, so Geschäftsführer Manuel Dietz.