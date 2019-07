List und Prizeotel machen gemeinsame Sache in Dresden

In Dresdens belebtestem Stadtbezirk Neustadt tut sich etwas: List Develop Commercial entwickelt an der Großenhainer Straße ein Quartier mit einem Nutzungsmix aus Hotel, Serviced-Apartments, Büro und Parken. Der erste langfristige Mietvertrag über 25 Jahre ist bereits mit der Prize Deutschland GmbH für ein Hotel der Economy-Design-Marke Prizeotel geschlossen.

