Lise zieht ins Kölner Kite

Das Kite in der Quartiersentwicklung am Butzweilerhof füllt sich: Nach der Sparkasse KölnBonn [wir berichteten] zieht es auch die Lise GmbH in die Neubauentwicklung der Landmarken AG. Der Anbieter von individuellen Softwareentwicklungs- und IT-Consulting-Dienstleistungen ist bereits seit 2013 am Butzweilerhof zu Hause und in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Fertigstellung und Einzug sind für 2022 geplant.

