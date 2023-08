Die Wohnungsgenossenschaft Lipsia eG beginnt in der kommenden Woche mit dem Bau der Lipsia-Zwillinge im Stadtteil Grünau. Die beiden jeweils acht Etagen hohen Punkthäuser entstehen auf einem 1.270 m² großen Teilgrundstück an der Brackestraße 28 und 30. Sie liegen damit in direkter Nachbarschaft zum Lipsia-Turm an der Miltitzer Allee 32.

Fotos: Nokera Planning GmbH



[…]