Der im August von Bauwo an Coca-Cola übergebene Logistikneubau in Mörfelden-Walldorf nahe des Frankfurter Flughafens wechselt in den Bestand von LIP Invest. Für den Endinvestor ist es nach den Käufen in Bad Fallingbostel und Hildesheim bereits das dritte Logistikobjekt mit Coca-Cola als Mieter.

Fotos: LIP Invest GmbH



[…]