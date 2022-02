LIP investiert in Thyssenkrupp-Logistikzentrum im Business-Park Oha

LIP Invest erwirbt für einen ihrer Logistikfonds das neu errichtete Logistikzentrum von Thyssenkrupp Plastics im Business-Park Oha in Tornesch. Verkäufer ist der Projektentwickler Peper & Söhne, von dem der Investmentmanager bereits mehrere Logistikimmobilien gekauft hat, u.a. Ende 2020 ein neu errichtetes Hermes-Logistikcenter in Weyhe [wir berichteten].

