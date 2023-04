LIP Invest startet Logistikfonds Nummer 5

LIP Invest gibt den Startschuss für seinen fünften Logistikimmobilien-Fonds, der wie seine Vorgänger ausschließlich in Logistikimmobilien der Risikoklasse Core investieren wird. Der ebenfalls von der KVG IntReal administrierte Fonds wird bei der Objektauswahl verstärkt den Klimaschutz fokussieren. Eine Zulassung nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung wurde bei der BaFin bereits beantragt.

.

Der Fonds strebt eine attraktive Ausschüttungsrendite an und bietet neben einem inflationsgeschützten Investment die Chance auf Wertsteigerungen nach zuletzt zinsbedingten Preisrückgängen. Aus einer bereits weitgehend verhandelten Objekt-Pipeline von über 300 Millionen Euro lassen sich Ankäufe zeitnah realisieren. Der Fonds steht institutionellen Investoren ab sofort zur Zeichnung offen.



Der neue Fonds verfolgt eine Core-Strategie mit Fokus auf drittverwendungsfähige Logistikneubauten. Das Augenmerk liegt auf modernen Immobilien an logistikaffinen Standorten mit langfristig anhaltender Flächennachfrage, die ein kontinuierliches Mietwachstums- und Wertschöpfungspotenzial ermöglichen. Das Fonds Management plant den Erwerb von 10 bis 15 Objekten mit einem Mindest-Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro. Der Fremdfinanzierungsanteil soll bei maximal 30 Prozent liegen.



Die Fondsstrategie berücksichtigt zudem unterschiedliche Objekttypen sowie eine geographische und branchenbezogene Diversifizierung. Eine weitere Risikominderung wird durch unterschiedliche Einzelobjektvolumina und Mietvertragslaufzeiten angestrebt. Indexierte Mietverträge sollen den Werterhalt sicherstellen. Darüber hinaus werden in der Investmentstrategie messbare Nachhaltigkeitsmerkmale (im Sinne des Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung) integriert. Neben einer Zertifizierung zur Beurteilung umweltgerechten Bauens sollen alle Objekte mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, die es den Mietern ermöglicht, preiswerten Strom zu beziehen.



„Nach den Preiskorrekturen der vergangenen 15 Monate und der Zurückhaltung vieler Investoren aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Prognosen stehen Logistikimmobilien jetzt wieder ganz oben auf den Einkaufszetteln vieler Anleger. Planbare Mieteinnahmen, inflationsgeschützte Mietverträge und Wertstabilität machen Logistik zu einem attraktiven Investment. Die Chance auf Wertsteigerungen ist derzeit so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr”, sagt Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP Invest. „Mit unserem großen Netzwerk, unserer Marktnähe sowie unserer Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind wir immer wieder in der Lage trotz des großen Wettbewerbs geeignete Objekte für unsere Fonds zu sichern und somit regelmäßig den Wunsch unserer Anleger nach einem schnellen Kapitalabruf zu erfüllen.“



Der vierte – im zweiten Halbjahr 2021 – aufgelegte LIP Logistikfonds „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany IV“ [wir berichteten] konnte Ende 2022 sein finales Closing mit einem eingeworbenen Eigenkapital von 190 Millionen Euro abschließen. Trotz herausfordernder Zeiten angesichts Zinswende, hoher Inflation, Energiekrise und geopolitischen Verwerfungen konnte der Fonds inzwischen 11 Objekte mit einem Investitionsvolumen von über 300 Millionen Euro erwerben. Mit einem bereits im Ankaufsprozess befindlichen Objekt und einer weiteren Akquisition mit einem Volumen von rund 50 Millionen Euro wird der Fonds mit 350 Millionen Euro voll investiert sein.