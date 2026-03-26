Langfristige Mietverträge
LIP Invest sichert Vollvermietung im Logistikzentrum Obernburg
LIP Invest hat in Obernburg rund 35.000 m² Hallenfläche frühzeitig an zwei Logistikdienstleister vermietet. Damit ist die Vollvermietung des Standorts langfristig gesichert.
Die Teamlog GmbH Spedition und Logistik (Teamlog), die schon seit 2020 am Standort ansässig ist [wir berichteten], mietet langfristig rund 25.000 m² Hallenfläche an. Der regionale Logistikdienstleister mit Sitz in Aschaffenburg bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Kontraktlogistik, Transportlogistik und Lagerhaltung an. Die zusätzliche Hallenfläche ermöglicht es Teamlog einen bestehenden Auftrag im Großhandelsgeschäft auszuweiten.
Eine weitere Flächeneinheit mit rund 10.000 m² wird langfristig von der Geis Gruppe angemietet. Das inhabergeführte Logistikunternehmen nutzt den Standort in Obernburg, um für einen strategisch wichtigen Kunden Logistikaufgaben wie die Lagerung, Kommissionierung und den weltweiten Versand von Ersatzteilen abzuwickeln.
„Der günstige Standort und der moderne Standard der Logistikimmobilie waren klare Vorteile bei der Neuvermietung. Letztendlich war allerdings das vertrauensvolle Miteinander sowohl zwischen Teamlog als auch Geis und uns als Vermieter ausschlaggebend für die Unterzeichnung der Mietverträge, welche wir inhouse abschließen konnten“, unterstreicht Sebastian Betz, Geschäftsführer der LIP Invest, den erfolgreichen Abschluss. Johannes Otti, Head of Commercial Asset Management bei LIP Invest, ergänzt: „Das ist ein positives Beispiel für unsere Fondsstrategie, durch aktives Assetmanagement und die frühzeitige Kommunikation aller Parteien zusätzliche Werte für unsere Investoren zu schaffen.“
Das im Jahr 2019 errichtetet Logistikzentrum Obernburg umfasst rund 75.000 m² Hallenfläche. Diese ist unterteilt in acht Units, von denen nun alle vollumfänglich vermietet sind. Die Immobilie erfüllt die ökologischen Anforderungen der Fondsstrategie von LIP in besonderem Maße. So verfügt sie über das größte Gründach Bayerns, welches zur Verbesserung des Mikroklimas und der Regenwasserrückhaltung beiträgt.
Die Immobilie befindet sich auf der bayerischen Seite des Rhein-Main-Gebiets rund 20 Kilometer südlich von Aschaffenburg. Der Standort in der Erlenbacher Straße 42, Faserplatz 1 verfügt über eine trimodale Verkehrsanbindung und liegt direkt gegenüber dem Industriepark Obernburg, der mit einer Fläche von 176 Hektar ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaftsregion am bayerischen Untermain ist. LIP hatte die Multi-Tenant-Immobilie im Jahr 2020 für den „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany II“ angekauft [wir berichteten]. Der vollinvestierte Fonds ist bei der IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt.